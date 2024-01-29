На Венере увидели редкую зеленую вспышку

Фотограф Питер Розен запечатлел Венеру, излучавшую зеленый свет в небе над Швецией. Такое оптическое явление считается очень редким.

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Розен пытался сфотографировать Луну, восходящую над Стокгольмом, но заметил яркую зеленую вспышку. Она повторилась несколько раз.

Зеленые вспышки на Венере возникают из-за отражения света от земной атмосферы, как призма. Явление это появляется исключительно в холодные ясные ночи, потому что свежий и чистый воздух позволяет свету рассеиваться.

Увидеть вспышку можно с помощью установки с сильным увеличением, например, высокоскоростной камеры с большим сенсором. Делая быстрые фотографии в быстрой последовательности во время захода Венеры, есть вероятность, что удастся запечатлеть действительно захватывающий дух вид, пишет Daily Mail.