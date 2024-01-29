На Венере увидели редкую зеленую вспышку

Редкую зеленую вспышку на Венере увидели в Швеции
Фотограф Питер Розен запечатлел Венеру, излучавшую зеленый свет в небе над Швецией. Такое оптическое явление считается очень редким.
Розен пытался сфотографировать Луну, восходящую над Стокгольмом, но заметил яркую зеленую вспышку. Она повторилась несколько раз.
Зеленые вспышки на Венере возникают из-за отражения света от земной атмосферы, как призма. Явление это появляется исключительно в холодные ясные ночи, потому что свежий и чистый воздух позволяет свету рассеиваться.
Увидеть вспышку можно с помощью установки с сильным увеличением, например, высокоскоростной камеры с большим сенсором. Делая быстрые фотографии в быстрой последовательности во время захода Венеры, есть вероятность, что удастся запечатлеть действительно захватывающий дух вид, пишет Daily Mail.
Ранее стала известна природа темных полос в атмосфере Венеры. Темные участки ученые обнаружили во время наблюдения за облаками Венеры в ультрафиолетовом свете.