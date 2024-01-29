Российский космонавт высказался о планах Маска по освоению Марса
Российский космонавт Александр Гребенкин заявил об отсутствии технологий, которые бы позволили освоить сейчас Марс. Так он в беседе с РИА Новости прокомментировал инициативу главы компании Tesla Илона Маска заняться освоением планеты.
Космонавт считает, что подобные стремления – планы предпринимателя на будущее. По его словам, для совершения полета на Марс требуется решить огромный комплекс задач.
Он также указал на необходимость разработки прорывных технологий в ряде сфер. В частности, речь идет о защите от радиации и обеспечении жизнедеятельности, отметил Гребенкин. Кроме того, в данном случае важны психологические аспекты, добавил собеседник.
«Длительное нахождение в каком-то замкнутом пространстве, даже когда хорошо люди друг с другом контактируют, очень хорошо друг с другом как бы уживаются, все равно это очень напряженное состояние», – заявил Гребенкин, отметив, что данный вопрос следует дополнительно изучить.
Ранее Маск указал на планы колонизации Марса землянами. По словам предпринимателя, он уже занялся строительством космического корабля Starship. Маск также сообщил, что планирует отправить один миллион землян на огненную планету к 2050 году.