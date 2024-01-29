Российский космонавт высказался о планах Маска по освоению Марса

Российский космонавт Александр Гребенкин заявил об отсутствии технологий, которые бы позволили освоить сейчас Марс. Так он в беседе с РИА Новости прокомментировал инициативу главы компании Tesla Илона Маска заняться освоением планеты.

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Космонавт считает, что подобные стремления – планы предпринимателя на будущее. По его словам, для совершения полета на Марс требуется решить огромный комплекс задач.

Он также указал на необходимость разработки прорывных технологий в ряде сфер. В частности, речь идет о защите от радиации и обеспечении жизнедеятельности, отметил Гребенкин. Кроме того, в данном случае важны психологические аспекты, добавил собеседник.

«Длительное нахождение в каком-то замкнутом пространстве, даже когда хорошо люди друг с другом контактируют, очень хорошо друг с другом как бы уживаются, все равно это очень напряженное состояние», – заявил Гребенкин, отметив, что данный вопрос следует дополнительно изучить.