Грядущее обновление iOS назвали самым грандиозным в истории Apple

По последним данным, новая версия iOS, которую компания планирует представить на мероприятии WWDC 2024 этим летом, может стать самым крупным обновлением в истории операционной системы, начиная с выпуска первого iPhone.

Известный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман не раскрыл подробности об изменениях, однако обещал предоставить более подробную информацию в ближайшее время.

Предварительные слухи указывают на то, что в iOS 18, наконец, могут появиться новые функции, связанные с искусственным интеллектом, улучшенная версия голосового помощника Siri, а также другие значительные улучшения.