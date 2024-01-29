В трех регионах РФ ограничат работу мобильного интернета

В Ленинградской, Новгородской и Псковской областях мобильная связь 4G отключается по ночам вплоть до 30 января. Согласно официальным данным, отключения связаны с «проведением технических работ по перенастройке радиочастотного спектра передающего оборудования».
Как пишет РБК, временное отсутствие интернета связано с мерами безопасности на фоне визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в РФ.
«Отключение интернета необходимо для обеспечения «чистого пространства» для беспилотников, поскольку именно с их помощью в ночное время обеспечиваются меры безопасности», — отмечает издание.
Тем временем граждане уже начали жаловаться на проблемы со связью, а эксперты говорят о рисках сбоев в обработке платежей и системах видеонаблюдения.