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В трех регионах РФ ночное отключение 4G объяснили обспечением безопасности

В Ленинградской, Новгородской и Псковской областях мобильная связь 4G отключается по ночам вплоть до 30 января. Согласно официальным данным, отключения связаны с «проведением технических работ по перенастройке радиочастотного спектра передающего оборудования».

В трех регионах РФ ограничат работу мобильного интернета
© РИА Новости

Как пишет РБК, временное отсутствие интернета связано с мерами безопасности на фоне визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в РФ.

«Отключение интернета необходимо для обеспечения «чистого пространства» для беспилотников, поскольку именно с их помощью в ночное время обеспечиваются меры безопасности», — отмечает издание.

Тем временем граждане уже начали жаловаться на проблемы со связью, а эксперты говорят о рисках сбоев в обработке платежей и системах видеонаблюдения.

Наука и техника
Александр Лукашенко
Россия