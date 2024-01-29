NASA выбрало технологию гибернации для исследования глубокого космоса

В качестве важного шага на пути к созданию условий для полетов человека на Марс и дальше NASA выбрало технологию гибернации для разработки. Эксперимент Studying Torpor in Animals for Space-health in Humans (STASH), разработанный исследователями из Fauna Bio Inc., направлен на изучение возможности вызывания «оцепенения» у людей для уменьшения рисков для здоровья, связанных с длительными космическими полетами.

Оцепенение — это состояние глубокого замедления метаболизма, обычно наблюдаемое у животных, находящихся в спячке, которое позволяет им сохранять энергию и выживать в сложных условиях окружающей среды. STASH изучит возможность вызывания оцепенения у людей, чтобы уменьшить пагубное воздействие микрогравитации, космической радиации и изоляции на организм.

Первоначально эксперимент будет проводиться на грызунах, их будут содержать в камерах при температуре до 4°, чтобы вызвать оцепенение. Мониторинг потребления кислорода, температуры тела и частоты сердечных сокращений в режиме реального времени позволит получить ценные сведения о физиологических эффектах оцепенения у людей.