NASA выбрало технологию гибернации для исследования глубокого космоса

В качестве важного шага на пути к созданию условий для полетов человека на Марс и дальше NASA выбрало технологию гибернации для разработки. Эксперимент Studying Torpor in Animals for Space-health in Humans (STASH), разработанный исследователями из Fauna Bio Inc., направлен на изучение возможности вызывания «оцепенения» у людей для уменьшения рисков для здоровья, связанных с длительными космическими полетами.