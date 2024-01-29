Власти США ужесточат регулирование ИИ

Согласно данным Mashable SEA, правительство США вводит новые правила для компаний, занимающихся искусственным интеллектом, таких как OpenAI и Google.

© Unsplash

Теперь они обязаны информировать правительство о разработке фундаментальных ИИ-моделей. Свежее требование является частью исполнительного указа президента Байдена, объявленного в октябре 2023 года.

Напомним, что согласно нему от компаний требуется уведомлять федеральное правительство и делиться результатами тестирования безопасности для любой фундаментальной модели, представляющей серьезный риск для национальной или экономической безопасности, а также общественного здоровья.

Фундаментальные модели, такие как GPT-4 от OpenAI и Gemini от Google, являются основой для генеративных ИИ чат-ботов.