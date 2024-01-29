Embodme представила MIDI-контроллер нового поколения

Embodme представила Erae II, MPE MIDI-контроллер нового поколения, который предлагает ряд обновлений и улучшений по сравнению со своим предшественником. Erae II отличается более изысканным дизайном, улучшенной отзывчивостью и множеством новых возможностей подключения.

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Erae II оснащен 16 000 датчиками, которые обеспечивают точность отслеживания, позволяя улавливать тончайшие нюансы давления вашего пальца и скольжения. Пользователи могут настраивать ощущения от контроллера с помощью сменных силиконовых и тканевых покрытий.

Erae II предлагает два порта MIDI out, разъем MIDI in, два порта USB и 24 настраиваемых аналоговых выхода. Встроенный MIDI-лупер позволяет пользователям создавать MIDI-последовательности и манипулировать ими.

Небольшой экран с высоким разрешением и специальные кнопки обеспечивают быстрый доступ к настройкам и макетам. Несмотря на то что ранний прототип, который Engadget тестировал, имел ряд незначительных недостатков, Erae II демонстрирует многообещающий потенциал, по словам издания. Отзывчивость контроллера «впечатляет», позволяя «выразительно и тонко» управлять программными инструментами с поддержкой MPE.