Ученые предрекли затопление восточного побережья США в будущем
Крупные города и населённые пункты атлантического побережья Америки неуклонно погружаются в воду. Об этом свидетельствуют собранные со спутников изображения. Очередное исследование этого негативного явления опубликовал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.
Команда учёных Технологического университета Вирджинии и Геологической службы США проанализировала данные, полученные с радиолокационных космических аппаратов, и создала цифровые карты местности, отражающие картину погружения ландшафтов в воду.
По утверждению исследователей, создано одно из первых в мире изображений оседания суши в высоком разрешении. Для этого пришлось измерять миллионы случаев колебания поверхности земли в течение десятков лет.
Научные изыскания показали, что значительные территории восточного побережья Америки опускаются в среднем на 2 мм в год. А наиболее густонаселенные районы на площади более 3,6 тыс. кв. км, ежегодно проседают ещё быстрее - более чем на 5 мм. Это Нью-Йорк, Лонг-Айленд, Балтимор, Вирджиния-Бич и Норфолк.
Следует учитывать и то, что рядом с ними расположены участки суши, которые проседают гораздо медленнее или вообще находятся в статичном состоянии. Это создает повышенную угрозу для инфраструктуры - трубопроводов, фундаментов зданий, железнодорожных линий, взлётно-посадочных полос, которые могут быть повреждены или подвергнутся обрушению.