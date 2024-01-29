Ученые предрекли затопление восточного побережья США в будущем

Крупные города и населённые пункты атлантического побережья Америки неуклонно погружаются в воду. Об этом свидетельствуют собранные со спутников изображения. Очередное исследование этого негативного явления опубликовал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Команда учёных Технологического университета Вирджинии и Геологической службы США проанализировала данные, полученные с радиолокационных космических аппаратов, и создала цифровые карты местности, отражающие картину погружения ландшафтов в воду.

По утверждению исследователей, создано одно из первых в мире изображений оседания суши в высоком разрешении. Для этого пришлось измерять миллионы случаев колебания поверхности земли в течение десятков лет.

Научные изыскания показали, что значительные территории восточного побережья Америки опускаются в среднем на 2 мм в год. А наиболее густонаселенные районы на площади более 3,6 тыс. кв. км, ежегодно проседают ещё быстрее - более чем на 5 мм. Это Нью-Йорк, Лонг-Айленд, Балтимор, Вирджиния-Бич и Норфолк.