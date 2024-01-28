Путин назвал российскую станцию "Восток" в Антарктиде одной самых современных

"До недавнего времени условия на станции были весьма скромными. Аскетичными, можно сказать. Были далеки от современного уровня и комфорта. Последний капитальный ремонт был здесь более 40 лет назад. Первые строения, насколько я знаю, уже давно погребены под снегом. Даже чуть более поздние - частично или полностью погружены в снег", - описал обстановку глава государства.