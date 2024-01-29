Лунотрясения могут разрушить гипотетические поселения людей

Американские ученые разработали модель устойчивости поверхностных склонов в южной полярной области Луны. Оказалось, что группа разломов в этом регионе способна спровоцировать новые лунотрясения и оползни. Они могут быть достаточно сильными, чтобы разрушить гипотетические поселения и обсерватории людей. В будущем ученые планируют выявить еще больше мест, опасных для людей из-за сейсмической активности Луны. Исследование опубликовано в журнале The Planetary Science Journal.

В течение последних сотен миллионов лет ядро Луны охлаждается, в результате чего спутник уже уменьшился больше чем на 45 метров. По мере сжатия Луны на ней образуются складки — примерно как на виноградине, когда та превращается в изюм. В отличии от эластичной кожуры винограда, поверхность Луны очень хрупкая и на линии столкновения участков коры образуются разломы. Они вызывают мелкие лунотрясения на 160 километров вглубь коры. Подобно землетрясениям, эти толчки могут быть достаточными сильными, чтобы повредить здания, оборудования и другие вещи, созданные человеком.

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В конце 2024 года NASA планируют запустить свой первый полет с экипажем. Для миссии Artemis III организация предложила новое место на Луне — южную полярную область. Однако на ней расположена целая группа разломов, которые могут представлять опасность для человека. Чтобы проверить это, ученые разработали модель устойчивости поверхностных склонов в южной полярной области.

Оказалось, что группа разломов появилась из-за крупного лунотрясения магнитудой 5 баллов. Оно было зафиксировано еще в 1970-ых годах. Прошлые толчки, удары астероидов и комет образовали переработанную, слабо уплотненную поверхность. В перспективе рыхлые отложения на разломах могут спровоцировать лунотрясения и оползни.

«Наше моделирование предполагает, что неглубокие лунные толчки, способные вызвать сильное сотрясение грунта в южной полярной области, возможны из-за предыдущих оползней с разломов или образования новых разломов», — объяснил Томас Уоттерс, ведущий автор исследования из Национального музея воздухоплавания и астронавтики, США.