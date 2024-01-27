На МКС появится робот-хирург для удаленных операций с Земли

NASA сообщило о запуске к Международной комической станции корабля Cygnus компании Northrop Grumman с полезной нагрузкой, включающей роботизированный хирургический аппарат MIRA, разработчиком которого является американская компания Virtual Incision.

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Робот-хирург нужен для проведения исследований, в процессе которых аппарат будет разрезать специально смоделированные хирургические ткани. MIRA предполагает удалённые операции, проводить которые будут с Земли.

Робот отдалённо похож на погружной блендер в продолговатом цилиндрическом корпусе, оснащён двумя манипуляторами для работы с хирургическим инструментом. Вес аппарата составляет 900 граммов, длина — полметра. Аппарат помещён.