В Пентагоне заявили, что США не готовы защищаться от инопланетян.

Пентагон опубликовал резюме секретного отчета «Оценка действий министерства обороны в отношении неопознанных аномальных явлений. В нем говорится, что военные США не готовы отражать атаки инопланетного агрессора из-за отсутствия единого подхода к анализу и сбору информации о инопланетянах.

Управление генерального инспектора Министерства обороны (DoD OIG) США опубликовало резюме засекреченного отчета под названием «Оценка действий Министерства обороны в отношении неопознанных аномальных явлений (UAP)».

Генеральный инспектор Роберт Сторч отметил:

«Учитывая значительный общественный интерес к тому, как Министерство обороны решает проблему UAP, мы публикуем это несекретное резюме, чтобы быть максимально прозрачными для американских граждан и показать нашу надзорную работу по этому важному вопросу».

Анализ показал, что у Пентагона нет комплексной и скоординированной стратегии по борьбе с НЛО. Выяснилось, что разные подразделения Минобороны долгое время независимо друг от друга собирали, анализировали и идентифицировали аномальные феномены. Такой разнобой в подходе к НЛО «создает потенциальные риски для США».

В резюме говорится:

«Отсутствие у Министерства обороны комплексного и скоординированного подхода к решению проблемы UAP может представлять угрозу вооруженным силам и национальной безопасности».

Чтобы устранить эти недостатки, предложены 11 рекомендаций для органов обороны, разведки и контрразведки.