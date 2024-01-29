Создано самостоятельно растущее культивируемое мясо

Ученые Университета Тафтса в США создали мышечные клетки, которые способны вырабатывать факторы для самостоятельного роста. Результаты исследования, опубликованные в журнале Cell Reports Sustainability, помогут существенно снизить затраты на производство культивируемого мяса.

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Факторы роста связываются с рецепторами на поверхности клеток и подают сигналы в ядро для последующего роста тканей и дифференцировке в зрелые клетки разных типов. В новой работе ученые модифицировали стволовые клетки, чтобы те смогли вырабатывать собственный фактор роста фибробластов (FGF), который запускает рост клеток скелетных мышц.

Сконструированные клетки были способны размножаться в течение нескольких пересадок в средах, свободных от FGF2, тем самым устраняя необходимость в этом дорогостоящем компоненте. Также клетки сохраняли свою миогенность, то есть способность формировать мышечные ткани.