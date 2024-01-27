Создана камера, имитирующая зрение животных и насекомых

Международная группа ученых из США и Великобритании разработала видеокамеру, имитирующую особенности зрения птиц, собак, пчел и других существ. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS Biology (PLOS Bio).

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Цвет, глубина и другие возможности зрения определяются составом фоторецепторов наших глаз, а также другими биологическими механизмами, такими как собранные колбочки и палочки. Животные и насекомые, такие как летучие мыши и комары, могут воспринимать инфракрасный (ИК) свет, а бабочки и некоторые птицы — ультрафиолетовый (УФ). Оба цвета находятся за пределами спектра цветов, видимых человеком.

Команда создала портативное устройство, напечатанное на 3D-принтере. Оно содержит светоделитель, отделяющий ультрафиолетовый свет от видимого света, каждый из которых записывается с помощью отдельного сенсора.

Камера снимает видео в четырех цветовых каналах — синем, зеленом, красном и УФ — которые затем обрабатываются, чтобы передать кадры так, как будто они сняты глазами конкретного животного, на основе того, что ученым известно об их глазных рецепторах.

Затем алгоритмы выравнивают отснятый материал и представляют визуальные эффекты с точки зрения разных животных. Средняя точность составила 92%, но некоторые тесты дали 99% положительных результатов.

«Мы уже давно очарованы тем, как животные видят мир. Современные методы сенсорной экологии позволяют нам сделать вывод о том, как статические сцены могут выглядеть животным. Но звери и птицы часто принимают важные решения относительно движущихся целей (обнаружение пищи, оценка потенциального партнера и т. д.).

Мы представляем аппаратные и программные инструменты для экологов и кинематографистов, которые могут в динамике захватывать и отображать цветовосприятие животных», — отметил старший автор исследования Дэниел Хэнли.