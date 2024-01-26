Google разработала ИИ-генератор видеороликов нового поколения

Исследователи искусственного интеллекта (ИИ) из подразделения Google Research американской корпорации Google создали генератор видеоконента по текстовым запросам под названием Lumiere. Команда разместила отчет о проделанной работе на платформе научных публикаций arXive.

© Inbar Mosseri/YouTube

Согласно описанию, новая нейросеть сможет генерировать готовые ролики в высоком разрешении в соответствии с короткими запросами вида «два енота читают книгу».

Google описывает технологию, лежащую в основе нового инструмента, как «революционную архитектуру пространства-времени U-Net». Она была разработана для создания видео за один сеанс работы ИИ-модели.

Инструмент может как создавать видеоролики с нуля, так и редактировать уже готовые клипы в соответствии с запросами. Также Lumiere способен анимировать статичное изображение.