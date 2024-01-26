Google приостановила обновление Google Play из-за сбоев хранилища в Pixel

Google «откатила» обновление сервиса Play Market из-за связанного с ним сбоя в работе смартфонов серии Pixel, у которых на устройстве зарегистрировано несколько профилей.

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На Reddit пользователи Pixel начали массово жаловаться на самопроизвольное отключение внутренней памяти, сбои камеры, невозможность сохранить снимки и баг в приложении «Файлы», из-за которого не отображаются данные. Но «в центре» именно проблемы с хранилищем.

Официальный канал Google на Reddit не остался в стороне и прокомментировал ситуацию, объяснив, что разработчики знают о проблеме и решают её.

При этом знаменитый инсайдер Мишаал Рахман отметил, что Google полностью отложила выпуск обновления. Но в итоге это привело к «зависанию» проблемы. Причём это коснулось и обновления сервисов GPSU, которые тоже влияли на файлы и создавали похожие с описанными выше проблемы. Примечательно, что сейчас происходит то же самое, что и три месяца назад, когда из-за обновления последовали такие же проблемы с хранилищем и такие же последствия.

Однако, по словам Рахмана, на этот раз Google нашла первопричину: сбои могут быть связаны с Dynamic Common Library Apex (DCLA). «DCLA — это механизм, используемый Mainline, который помогает уменьшить общий размер обновлений программного обеспечения за счёт размещения общих библиотек C++ в отдельном модуле. В некоторых случаях кажется, что модуль DCLA Mainline возвращается к своей заводской версии, что вызывает проблемы совместимости с другими модулями с поддержкой DCLA», — сказано в материале издания Phonearena.