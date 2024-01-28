Кнопочный телефон Nokia 1100, выпущенный в 2003 году, за все время существования продался тиражом в 250 млн штук (шт.) и таким образом стал самым популярным мобильником в истории. Об этом сообщает Visual Capitalist.

На втором месте расположилась еще одна «звонилка» Nokia 1110 с тиражом 248 млн устройств. И только на третьем месте расположился смартфон Apple – iPhone 6 и 6 Plus с показателем 222 млн шт. В топ-5 также попали Nokia 105 (200 млн шт.), а также iPhone 6s и 6s Plus (174 млн шт.).

Ниже расположились iPhone 5s (165 млн шт.), Nokia 3210 (161 млн шт.), iPhone 7 и 7 Plus (160 млн шт.), iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max (159 млн шт.), iPhone XR, XS и XS Max (151 млн шт.), Nokia 6600 (150 млн шт.), Nokia 1200 (150 млн шт.), Nokia 5230 (150 млн шт.), Samsung E100 (150 млн шт.), а также iPhone 5 (146 млн шт.).

Хотя Nokia безраздельно властвовала на рынке мобильных телефонов до выхода iPhone, сейчас в топ-10 самых популярных моделей не входит ни один смартфон финского бренда. Так, например, по итогу 2023 года самыми популярными телефонами стали iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 и iPhone 14 Pro с тиражами 31 млн шт., 26 млн шт. и 24 млн шт. соответственно.