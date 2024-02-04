Что такое биометрические данные и зачем они нужны

Биометрические технологии постепенно становятся все более значительной частью повседневной жизни, однако сбор отпечатков пальцев и записей голоса по-прежнему окружен множеством заблуждений. Портал ichip.ru рассказал, что такое биометрия, зачем она нужна, где хранится и есть ли какие-то риски, связанные с данными.

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Что такое биометрия

Биометрия (или биометрические данные) — это физиологический и биологический «отпечаток» человека, который можно использовать для подтверждения личности. Обычно под биометрией подразумевают отпечаток пальца, изображение лица или сетчатки глаза, звук голоса, рисунок вен ладони.

Если говорить непосредственно о законодательстве РФ, то официально признаны три разновидности биометрии.

Упрощенная биометрия . Оформляется через приложение «Госуслуги Биометрия». Подходит для оплаты проезда в общественном транспорте и покупок не дороже 2 500 рублей.

. Оформляется через приложение «Госуслуги Биометрия». Подходит для оплаты проезда в общественном транспорте и покупок не дороже 2 500 рублей. Стандартная биометрия . Тоже оформляется через приложение, но требует наличия загранпаспорта нового образца. Подходит для получения государственных услуг на дистанции и оплаты покупок не дороже 5 000 рублей.

. Тоже оформляется через приложение, но требует наличия загранпаспорта нового образца. Подходит для получения государственных услуг на дистанции и оплаты покупок не дороже 5 000 рублей. Подтвержденная биометрия. Можно зарегистрировать только в специальных центрах обслуживания. Подходит для всех функций, описанных выше, но также позволяет получать более серьезные услуги, для которых обычно необходим паспорт.

После регистрации все биометрические данные хранятся в Единой биометрической системе (ЕБС) «Ростелекома». Они зашифровываются и не указывают на фамилию, адрес или другие персональные данные человека. Обработка этой информации за пределами ЕБС запрещена.

Можно ли удалить свои биометрические данные

Да, удалить данные можно. Для этого достаточно прийти в любое отделение МФЦ с паспортом и подать заявление в письменной форме. После его обработки ЕБС не сможет регистрировать вашу биометрию, но, если вы вдруг передумаете, отозвать отказ на биометрических данных можно тем же самым способом.

Для пользователей приложения «Госуслуги» процедура еще проще. Зайдите в приложение, перейдите в свой профиль и найдите меню «Биометрия». Если вы сдавали свои данные, то там будет информация о том, когда вы предоставили биометрию и сколько действует ваше согласие на обработку. Через это же меню можно удалить данные из ЕБС.

Отказ от биометрических данных: за и против

Не так давно по России прокатилась истерия на почве принудительного сбора биометрических данных. По разным источникам прошел слух, что, якобы, банкоматы и телефонные операторы начнут собирать биометрию без разрешения граждан. Но этого, естественно, не произошло.

Некоторые аргументируют отказ от биометрических данных якобы риском утечек или кражи, но, по факту, ЕБС создана как раз для того, чтобы снизить эти риски. Данные хранятся в зашифрованном виде и не позволяют раскрыть личность человека, т.к. к портрету и отпечатку адреса не привязано имя или адрес проживания.