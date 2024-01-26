iPad Pro OLED получит горизонтальный Face ID

В марте 2024 года Apple планирует выпустить новую модель OLED iPad Pro, которая, как ожидается, будет оснащена горизонтальной камерой Face ID.

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Это обновление было обнаружено в коде iPadOS 17.4, где указано, что при настройке Face ID устройство должно находиться в горизонтальном положении с камерой в верхней части экрана.

Такое изменение подразумевает, что Apple стремится улучшить пользовательский опыт при использовании iPad в ландшафтном режиме.

Новые модели OLED iPad Pro будут доступны с 11.1- и 13-дюймовыми экранами, оснащены чипом M3 и предложат «переделанную клавиатуру Magic Keyboard», более узкие рамки и улучшенное взаимодействие с Apple Pencil.