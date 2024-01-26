«2ГИС» победил в судебном споре с Google

«ДубльГИС», владелец одноименного картографического сервиса, выиграл суд о признании незаконным удаления приложения из Google Play. Арбитражный суд Москвы обязал Google вернуть картографическое приложение, сообщает РБК.

© Пресс-служба «2ГИС»

«ДубльГИС» подал иск к российскому «Гуглу», ирландскому Google Commerce Limited и американскому Google LLC в августе прошлого года. Дело в том, что американская корпорация удалила российский сервис из своего магазина приложений в мае 2023 года из-за санкций.

Кроме того, в начале января этого года Google Play начал выдавать пользователям, которые ранее скачали приложение 2ГИС, предупреждения, что сервис может содержать вредоносное программное обеспечение.

Владелец приложения потребовал обязать Google восстановить сервис и назначить выплату неустойки в размере 100 тыс. руб. за каждый день неисполнения судебного решения с увеличением размера вдвое каждую неделю.