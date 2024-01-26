Vivo iQOO 12 сравнили по камерам с более дорогим OnePlus 12

Ведущий YouTube-канала Techniqued протестировал в фото- и видеосъёмке смартфоны OnePlus 12 и Vivo iQOO 12.

OnePlus 12 имеет основную камеру на 50 МП с оптической стабилизацией, в то время как iQOO 12 — 48-мегапиксельный объектив. Также на OnePlus стоит телефотообъектив с перископом, 3-кратным оптическим зумом и 6-кратным цифровым, а также с оптической стабилизацией изображения. Помимо этого, вы получаете селфи-камеру на 32 МП.

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Из других камер на iQOO 12 стоят сверхширик на 50 МП с углом обзора 119 градусов, телевик на 64 МП с 3-кратным оптическим и 100-кратным гибридным зумом, фронтальный объектив на 16 МП.

При дневном свете разницы между снимками с OnePlus 12 и iQOO 12 вы почти не заметите. Единственное — они отличаются друг от друга цветопередачей. Это касается как основной камеры, так и ширика.

Если сравнивать телевики, то резкость и динамический диапазон немного лучше на iQOO 12. Макроснимки по цветам удачнее получаются на OnePlus.

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Стандартные портретные фото немного лучше получаются на OnePlus (если говорить о цвете кожи), при 2-кратном увеличении оттенок кожи уже приятнее выходит на iQOO 12. В целом портреты всё-таки были удачнее на iQOO.

Ночью цвета более реалистичными выходят на фото с OnePlus 12. В остальном же резкость и динамический диапазон у смартфонов совпадают.

Что касается селфи, то оба устройства дают примерно один и тот же результат. В портретном режиме у iQOO 12 оказывается лучше обработка краёв объекта.

В 4К 60 к/с смартфон OnePlus обеспечивает более реалистичную цветопередачу. Эта тенденция сохраняется и в 1080p, и при использовании ширика. Телефотообъектив имеет большую резкость и динамический диапазон на iQOO 12.

Фронтальная камера у iQOO 12 может записывать видео в максимальном разрешении 1080p 30 к/с, а OnePlus 12 — в 4К 30 к/с.

Вывод