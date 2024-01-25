Nature: Выращенная в космосе еда оказалась смертельно ядовитой
Овощи и фрукты, которые вырастили на борту Международной космической станции (МКС), оказались ядовитыми. Об этом сообщает научное издание Nature.
— Производство микрозелени в космических полетах предлагает многообещающую пищевую добавку для снижения рисков для здоровья, связанных с длительным воздействием микрогравитации и космического излучения. Однако сохранение на борту МКС патогенов пищевого происхождения, включая Salmonella enterica, представляет серьезную угрозу безопасности пищевых продуктов, — говорится в статье.
В ходе исследования ученые выявили, что невесомость в условиях МКС ослабляет иммунную систему растений, делая их более уязвимыми. В результате они заражаются бактериями и грибками, которые делают их непригодными для употребления в пищу. В частности, овощи и фрукты, которые были выращены на орбитальной станции, «колонизируются» разнообразными патогенами. При этом обработка водой не делает зараженную зелень более безопасной, говорится в исследовании.
В декабре в Госкорпорация «Роскосмос» поделились фотографией «падающей звезды», которая прошла под МКС. Снимок стал первым изображением метеора с космической орбитальной станции.