Nature: Выращенная в космосе еда оказалась смертельно ядовитой

— Производство микрозелени в космических полетах предлагает многообещающую пищевую добавку для снижения рисков для здоровья, связанных с длительным воздействием микрогравитации и космического излучения. Однако сохранение на борту МКС патогенов пищевого происхождения, включая Salmonella enterica, представляет серьезную угрозу безопасности пищевых продуктов, — говорится в статье.

В ходе исследования ученые выявили, что невесомость в условиях МКС ослабляет иммунную систему растений, делая их более уязвимыми. В результате они заражаются бактериями и грибками, которые делают их непригодными для употребления в пищу. В частности, овощи и фрукты, которые были выращены на орбитальной станции, «колонизируются» разнообразными патогенами. При этом обработка водой не делает зараженную зелень более безопасной, говорится в исследовании.