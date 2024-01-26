Стало известно, как нелетающие динозавры использовали крылья

У мелких всеядных и насекомоядных динозавров имелись недоразвитые оперенные крылья для устрашения добычи. Это показал эксперимент с роботизированной моделью динозавра и живыми кузнечиками. Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.

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На сегодняшний день известна единственная группа динозавров с контурными перьями, необходимыми для полета, — Pennaraptora. Их окаменелые остатки содержат примитивные крылья. Функции этих конечностей неизвестны, однако ученые уверены, что они не позволяли динозаврам летать. Согласно одной из гипотез, они помогали животным охотиться, пугая добычу, спрятавшуюся в укрытии. Этому способствовал яркий контрастный окрас перьев. Похожую тактику охоты используют ныне живущие виды птиц, которые по современной классификации относятся к динозаврам. Среди них — калифорнийская земляная кукушка и многоголосый пересмешник.

Чтобы проверить гипотезу, ученые создали Робоптерикса — модель двуногого динозавра Каудиптерикса (Caudipteryx). Он был размером с павлина и жил около 124 миллионов лет назад. Ученые протестировали несколько типов испуга добычи на кузнечиках, так как их близкие родственники уже существовали во времена Каудиптерикса.