Vivo представила бюджетный смартфон с «впечатляющими характеристиками»

Компания Vivo представила в Индонезии новый смартфон Y100 5G, который, как пишет GizmoChina, при относительно низкой цене получил «впечатляющие характеристики».

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Vivo Y100 5G может похвастаться 6,67-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1200 нит. Под «капотом» смартфона установлен процессор Snapdragon 4 Gen 2 SoC. Благодаря 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2 пользователи могут рассчитывать на плавную работу интерфейса и приложений.

Смартфон оснащен тройной задней камерой с основным датчиком на 50 МП, сверхширокоугольным объективом на 8 МП и датчиком глубины на задней панели. На передней панели расположена 8-мегапиксельная камера, позволяющая для селфи.

В комплект поставки входит аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Что касается возможностей связи, что смартфон оснащен Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и NFC. Кроме того, Y100 5G оснащен встроенным в дисплей датчиком отпечатков пальцев и двумя динамиками. Смартфон работает под управлением ОС FunTouch OS 14 на базе Android 14.