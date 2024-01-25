Храм Артемиды с нетронутыми сокровищами раскопали в Греции

На одном из греческих островов под названием Эвия, археологи обнаружили руины векового храма, датированного вторым тысячелетием до нашей эры. Об этом сообщило CBS News.

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— Храм, найденный в ходе раскопок 2023 года, датируется седьмым веком до нашей эры. Храм имел длину почти 100 футов — размер, аналогичный другим храмам, построенным в этот период времени, — говорится в сообщении.

Внутри религиозного сооружения находилось несколько построек, в числе которых были очаги. По мнению археологов, их использовали в качестве алтарей. Еще один алтарь в форме подковы был покрыт пеплом и заполнен обугленными костями. Кроме того, там нашли черепки керамики, датируемые восьмым веком до нашей эры.

Культовое сооружение, по мнению ученых, изначально сосредоточившее внимание на богине охоты Артемиде. По информации министерства культуры Греции, внутри храма археологи обнаружили вазы, украшения из золота, серебра, кораллов и янтаря, амулеты, привезенные из Азии и других уголков Востока, а также бронзовую и железную фурнитуру. По мнению греческого культурного ведомства, храм был уничтожен пожаром в шестом веке до нашей эры, передает CBS News.