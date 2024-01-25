Eviden построит центр для первого экзафлопсного суперкомпьютера в Европе

Eviden, компания, принадлежащая Atos, подписала контракт на создание модульного центра обработки данных в Германии для размещения первого экзафлопсного суперкомпьютера в Европе, Jupiter.

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Согласно сообщению, центр будет использовать аппаратное обеспечение BullSequana XH3000 от Eviden, включающее графические процессоры Nvidia и процессор Rhea от SiPearl.

Eviden планирует использовать примерно 50 модулей различного типа, включая контейнеры для ИТ, энергоснабжения и логистики, для создания полностью готового к использованию центра обработки данных площадью более 2300 кв. м. Эта конструкция обещает значительно сократить затраты и уменьшить сроки поставки на 50%, сокращая их до менее чем года.