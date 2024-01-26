Новый вид динозавров случайно нашли в окаменелостях

Научный сотрудник Университета штата Оклахома случайно обнаружил останки ранее неизвестного вида динозавра. Они сохранились в окаменелостях, которые он приобрел онлайн для учебного проекта.

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Породы были извлечены из формации Хелл-Крик. В них сохранились задние конечности существа, жившего на планете в позднем меловом периоде (100-66 млн лет назад).

Анализ показал, что при жизни динозавр весил около 78 кг. Он относился к роду овирапторов – это небольшие всеядные динозавры, которые передвигались на двух задних ногах и обладали мощным клювом.

Новому виду присвоили название Eoneophron infernalis. В названии есть отсылка к месту, где нашли окаменелости (Hell в переводе означает «ад»).

Новый вид оказался близким родичем уже известного овираптора A. Wyliei, хотя тот был намного крупнее (около 200-300 кг). Особое строение берцовой кости Eoneophron infernalis показало, что он был хорошо приспособлен для быстрого бега.

Находка помогла ученым лучше понять разнообразие динозавров в конце мелового периода. По одной из версий, динозавры уже находились в упадке, когда врезавшийся в Землю астероид привел к их окончательному вымиранию. Однако окаменелости демонстрируют большое разнообразие видов, населявших территорию современных США в позднем меле. Это ставит под сомнение вышеуказанную гипотезу, сообщает PLOS One.