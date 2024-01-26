Ученые предупредили офисных работников о риске ранней смерти

Длительное сидение на рабочем месте может увеличить риск смертности от всех причин и в частности от сердечно-сосудистых заболеваний. Такой вывод сделали ученые из Тайбэйского медицинского университета на Тайване.

Они провели исследование, в котором приняли участие 481 688 человек. Порядка 60 процентов из них преимущественно сидели в течение рабочего дня, 10 процентов — в основном не сидели, а 29 процентов — чередовали сидение и активность. За 12 лет наблюдения было зафиксировано 26 257 смертей, 57 процентов из которых случились в первой группе.

Согласно анализам, у этой группы людей, риск смертности от всех причин и сердечно-сосудистой смертности выше на 16 и 34 процента соответственно, передает JAMA Network Open.