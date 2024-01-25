«Умные» часы оказались популярнее фитнес-трекеров среди россиян

За 2023 год в России было продано 8 млн смарт-часов, фитнес-трекеров и детских локаторов на 51,3 млрд руб., что на 41% больше результата 2022 года в штуках и на 24% в деньгах. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании МТС.

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По данным ретейлера, главным драйвером рынка в 2023 году стали смарт-часы. Продажи в этой категории составили 5,8 млн устройств, что на 82% больше прошлогоднего результата. В деньгах рост составил 32%. Всего же сейчас смарт-часы занимают 72% рынка носимой электроники в штуках и 90% в деньгах.

В МТС связывают рост интереса к «умным» часам со снижением средней цены и ростом ассортимента в сегменте до 20 тыс. рублей. По итогам прошлого года средняя цена на смарт-часы снизилась на 27%, в то время как на фитнес трекеры она упала только на 10%, а на детские локаторы – на 3%.