Предложен биореактор для очистки воды на Марсе

Ученые НАСА предложили проект биореактора для очистки марсианской воды от токсичных соединений — перхлоратов. Об этом сообщается на сайте Phys.org.

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Известно, что залежи марсианского льда, которые рассматриваются как ресурс для обитаемых колоний, загрязнены токсичными перхлоратами — сильными окислителями, вызывающими коррозию оборудования и даже в низких концентрациях опасны для здоровья человека.

На Земле перхлораты естественным образом восстанавливаются бактериями, обитающими в гиперзасоленных почвах, которые используются для обеззараживания воды. Однако эти микроорганизмы непригодны для использования за пределами планеты, поскольку они не прошли испытания в космических полетах.