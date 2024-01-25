Январский апдейт сделал Google Pixel непригодными для использования

Владельцы смартфонов Google Pixel сообщают о катастрофических проблемах с устройствами после установки январских обновлений. В частности, пользователи не могут получить доступ к внутреннему хранилищу, открыть камеру, снять скриншот и даже запустить софт.

© Unsplash

Жалобы можно найти, например, на площадке Reddit. Страдают владельцы смартфонов Google Pixel 5, 6, 6a, 7, 7a, 8 и 8 Pro. Такой разброс говорит о том, что проблема не в аппаратной составляющей.

Точная причина пока неизвестна, но всё свидетельствует о софтовых багах после установки январских системных обновлений. Ряд пользователей сообщил, что поправить ситуацию помогает сброс до заводских настроек, но в этом случае вы потеряете все данные.

Представители Google пока ограничились постом о том, что корпорация в курсе проблем и изучает их суть.