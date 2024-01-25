Миллиарды данных пользователей крупнейших площадок утекли в сеть

Специалисты из Cybernews сообщили об утечке в сеть MOAB (Mother of All Breaches) свыше 3800 папок, которые содержат 26 млрд записей.

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Как уточняется, речь идет о данных пользователей, у которых есть аккаунты на площадках X (бывший Twitter), Linkedin, Tencent, VK, Weibo, Telegram и других. В публикации говорится, что база данных весит 12 ТБ.

По мнению экспертов, владелец MOAB – злоумышленник, который выступает либо в качестве посредника информации, либо в качестве сервиса, который использует данный слив. Также IT-специалисты называют набор данных, который попал в интернет, крайне опасным. Как отмечается, его могут использовать для различного рода атак, кражи личной информации, составления сложных фишинговых схем, а также несанкционированного доступа к конфиденциальным данным.

Ранее «Известия» со ссылкой на исследование сервиса разведки уязвимостей и утечек данных DLBI сообщили, что в результате утечек данных в России только за прошлый год злоумышленники получили доступ к 240 млн уникальных телефонных номеров и 123 млн электронных адресов россиян.