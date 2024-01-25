В 2023 году в Рунете удалили десятки миллионов объявлений мошенников

Компания «Яндекс» отчиталась о борьбе с интернет-мошенниками в 2023 году. С помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ) специалисты организации выявили и удалили более 35 млн объявлений с недостоверными данными, а также 214 тыс. аккаунтов злоумышленников — на 42% больше, чем годом ранее. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе российского IT-гиганта.

© Unsplash

Как уточнили в компании, с прошлого года «Яндекс» стал применять нейросеть на базе архитекторы DSSM (Deep Semantic Similarity Model), предназначенную для определения семантической, то есть, смысловой близости текстов. Благодаря DSSM точность классификации запрещенных к показу или требующих разрешительных документов сообщений повысилась почти на треть.

Алгоритмы также способны проверять площадки рекламной сети. Таким образом в 2023 году «Яндекс» за нарушение правил заблокировал более 17,5 тыс. сайтов, 15,5 тыс. приложений и 2,7 тыс. Telegram-каналов.

Чаще всего под блокировку попадали объявления о нелегальных финансовых услугах, оказании интимных услуг, предоставлении некачественных услуг, сообщения от аферистов в сфере ремонта, а также фишинговые объявления, с помощью которых злоумышленники пытались похитить личные данные пользователей.