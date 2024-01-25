В Windows 11 устранили аудиобаги Bluetooth

Microsoft выпустила предварительное обновление для версий Windows 11 22H2 и 23H2, в котором разработчики устранили баги воспроизведения аудио по Bluetooth, а также избавили пользователей ещё от 24 известных проблем.

© Unsplash

Новый апдейт получил номер KB5034204, он предназначен исключительно для фикса ошибок конфигурации. Обновление пока опциальное, поэтому у администраторов есть время протестировать его (в феврале оно выйдет вместе с традиционными патчами).

Как отметили в Microsoft, KB5034204 исправляет баг потери звука в беспроводных наушниках, использующих технологию Bluetooth с низким энергопотреблением (Bluetooth Low Energy, Bluetooth LE, BLE).

Другая проблем затрагивала голосовые вызовы по Bluetooth: если пользователь пытался ответить на звонок на компьютере, аудиосвязь пропадала.

Новый апдейт устраняет и периодические отказы функции поиска в меню «Пуск», и баги драйвера шрифта OpenType (на определённом железе рендеринг текста мог быть некорректным).