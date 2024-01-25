В Windows 11 устранили аудиобаги Bluetooth

Обновление KB5034204 для Windows 11 фиксит аудиобаги Bluetooth
Microsoft выпустила предварительное обновление для версий Windows 11 22H2 и 23H2, в котором разработчики устранили баги воспроизведения аудио по Bluetooth, а также избавили пользователей ещё от 24 известных проблем.
Новый апдейт получил номер KB5034204, он предназначен исключительно для фикса ошибок конфигурации. Обновление пока опциальное, поэтому у администраторов есть время протестировать его (в феврале оно выйдет вместе с традиционными патчами).
Как отметили в Microsoft, KB5034204 исправляет баг потери звука в беспроводных наушниках, использующих технологию Bluetooth с низким энергопотреблением (Bluetooth Low Energy, Bluetooth LE, BLE).
Другая проблем затрагивала голосовые вызовы по Bluetooth: если пользователь пытался ответить на звонок на компьютере, аудиосвязь пропадала.
Новый апдейт устраняет и периодические отказы функции поиска в меню «Пуск», и баги драйвера шрифта OpenType (на определённом железе рендеринг текста мог быть некорректным).
Вы можете установить KB5034204 через Windows Update или скачать обновление из каталога. Инструкцию Microsoft по инсталляции опциональных апдейтов можно найти здесь.