В iFixit анодировали титановую рамку iPhone 15 Pro

Специалисты сервиса iFixit анодировали титановую рамку флагманского iPhone 15 Pro синего цвета. В итоге получился красочный результат.

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Сначала рамку сняли с устройства, зачистили шлифовальным блоком, а затем покрыли титан слабым раствором плавиковой кислоты, которая крайне токсична даже в небольшой концентрации. Сразу после этого каркас окунули в раствор пищевой соды для нейтрализации кислоты.

Анодирование выполнялось с помощью губки, зажатой в отрицательной клемме и пропитанной раствором тринатрийфосфата для электролита, подключённой к источнику питания. Анодный провод подключался к титановой раме. Результат — слой оксида, переливающегося разными цветами.

iFixit

Специалисты рассказали, что на поверхности, покрытой оксидным слоем в результате анодирования, более выражены отпечатки пальцев и различные пятна — потожировые следы становится дополнительной масляной плёнкой.