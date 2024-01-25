Регулятор США ограничил производство Boeing 737 MAX

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело временное ограничение на расширение производства авиалайнеров Boeing 737 MAX из-за скандала вокруг потери части фюзеляжа самолетом этого типа. Об этом говорится на сайте регулятора.

По его данным, ранее компания Boeing рассчитывала нарастить производство 737 MAX.

"Boeing не вернется к обычному режиму работы. Мы не согласимся на какой-либо запрос Boeing о расширении производства или утверждении дополнительных производственных линий для 737 MAX, пока не убедимся, что проблемы контроля качества решены", - приводит пресс-служба FAA слова своего представителя Майка Уитакера.

Указывается также, что регулятор инициировал проверку самолетов MAX 9 авиакомпаний, по завершении которых авиалайнеры смогут возобновить полеты. Соответствующие решения приняты в рамках проверки, которая началась после инцидента с Boeing 737 MAX 9, принадлежащего авиакомпании Alaska Airlines, отмечают в управлении. 6 января Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9 ввиду разгерметизации пассажирского салона во время рейса в Портленд (штат Орегон). Борт совершил экстренную посадку вскоре после вылета в Онтарио (штат Калифорния) из-за потери части фюзеляжа.