Иностранные хостеры не подали заявок для легализации в России

Зарубежные хостинг-провайдеры не подали ни одной заявки для включения в реестр Роскомнадзора и, соответственно, легализации в Российской Федерации. Об этом сообщает РБК в Telegram-канале.

© Газета.Ru

О том, что Роскомнадзор не получал от иностранных организаций заявок для регистрации в качестве провайдеров хостинга в реестре, изданию сообщил представитель ведомства.

«Компаниям, не зарегистрированным в реестре, с 1 февраля будет запрещено оказывать услуги хостинга в России», — говорится в публикации.

По мнению экспертов, иностранные игроки не захотели вступать в реестр в связи с угрозой санкций и необходимостью выполнять сложные условия к претендентам.