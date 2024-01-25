Иностранные хостеры не подали заявок для легализации в России

Зарубежные хостинг-провайдеры не подали ни одной заявки для включения в реестр Роскомнадзора и, соответственно, легализации в Российской Федерации. Об этом сообщает РБК в Telegram-канале.
О том, что Роскомнадзор не получал от иностранных организаций заявок для регистрации в качестве провайдеров хостинга в реестре, изданию сообщил представитель ведомства.
«Компаниям, не зарегистрированным в реестре, с 1 февраля будет запрещено оказывать услуги хостинга в России», — говорится в публикации.
По мнению экспертов, иностранные игроки не захотели вступать в реестр в связи с угрозой санкций и необходимостью выполнять сложные условия к претендентам.
В конце 2023 года домашний интернет в России подорожал на 5-15%. Повышение цен уже произошло или ожидается с наступлением 2024 года как минимум у «ЭР-Телеком Холдинг» и «Ростелекома». В целом за пять лет стоимость проводного интернета росла максимум на 5% в год.