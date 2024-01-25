Японский лунный модуль SLIM совершил посадку на Луну в 55 м от цели

Специалисты Японского агентства аэрокосмических исследований подтвердили, что первый японский модуль SLIM совершил успешную и точную посадку на Луну на прошлой неделе.

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"Мы подтвердили, что посадка была успешной. Точка посадки находится примерно в 55 м к востоку от первоначальной цели приземления", - цитирует ТАСС выступившего на пресс-конференции представителя агентства Хитоси Кунинака.

Японские специалисты выполнили поставленную задачу - совершить точную посадку модуля в пределах не более 100 м от заданной точки. Модуль совершил посадку 20 января примерно в 00:20 по токийскому времени (18:20 мск 19 января).

Напомним: ракета-носитель Н2А с японским лунным модулем SLIM и американским спутником XRISM стартовала 7 сентября 2023 года. Через 14 минут после запуска агентство сообщило о благополучном отделении спутника XRISM. Отделение лунного модуля SLIM произошло примерно через 47 минут после запуска.

Модуль высотой 2,4 м и массой 200 кг предназначен для исследования кратеров и рельефа Луны с использованием технологий, аналогичных системам распознавания лиц. Кроме того, как сообщается в открытых источниках, у SLIM есть специальная камера, которая способна измерять количество железа и других элементов в лунных породах.

Японский модуль обладает способностью точной посадки в заданной точке на Луне с погрешностью не более 100 м. Как подчеркивают специалисты, до сих пор посадка осуществлялась с разбросом около 10 километров. Модуль должен будет перед прилунением вычислить кратеры по снятым его камерами изображениям.

Как пояснили разработчики проекта в прямом эфире, успешное и точное прилунение будет означать для науки переход от эпохи, когда был важен сам факт прилунения, к эпохе точного попадания аппарата в заранее заданную точку.