OnePlus 12 признали одним из лучших смартфонов по охлаждению процессора
Ведущий YouTube-канала JerryRigEverything рассказал, почему смартфон OnePlus 12 обладает уникальной системой охлаждения.
Эксперт канала JerryRigEverything на YouTube разобрал OnePlus 12 и проверил его на прочность. Модуль беспроводной зарядки в смартфоне царапается очень легко.
Уникальность OnePlus 12 в том, что его система охлаждения предназначена не только для процессора, но и для аккумулятора во время зарядки. Связано это с тем, что устройство поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт.
Также внутри OnePlus 12 действительно оказалась огромная система охлаждения площадью более 9 тысяч квадратных миллиметров (и больше системы охлаждения разве что у ноутбуков). По-другому такие детали называются «паровые камеры». Они облегчают отвод тепла от процессора (см. изображение выше).