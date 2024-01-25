В NASA анонсировали запуск посадочного модуля Nova-C на Луну

Сотрудничество NASA с частными космическими компаниями продолжает способствовать освоению космоса: в ближайшее время будет произведен запуск посадочного модуля Intuitive Machines Nova-C на ракете SpaceX Falcon 9.

Запуск запланирован на многодневное стартовое окно, которое откроется не ранее середины февраля со стартового комплекса 39A в Космическом центре имени Кеннеди NASA во Флориде.

На борту Nova-C будет находиться разнообразная полезная нагрузка, включая научные приборы NASA, которые будут изучать взаимодействие плюмажа с поверхностью, космической погоды, взаимодействие с лунной поверхностью, радиоастрономию, технологии точной посадки, а также узел связи и навигации для будущих автономных навигационных технологий.