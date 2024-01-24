В Англии обнаружили таинственный древнеримский артефакт

Группа археологов-любителей из профессионального сообщества Norton Disney History and Archaeology Group обнаружила таинственный древнеримский артефакт в Великобритании. Об этом сообщается на сайте организации.

© nortondisneyhag.org/

Раскопки велись в Линкольншире, это графство на востоке Англии, расположенное у берегов Северного моря. Частично входит в состав региона Ист-Мидлендс, частично — в Йоркшир и Хамбер. Во время работы команда нашла большое количество римской керамики, датируемой II-IV веками, несколько зубов и костей животных, а также несколько небольших металлических предметов. Однако среди находок была и менее ожидаемая — археологи обнаружили редкий 1700-летний галло-римский додекаэдр из медного сплава.