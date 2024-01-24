«Касперский» обнаружил вирус для macOS, проникающий в криптокошельки

Специалисты компании по разработке систем защиты от компьютерных вирусов «Лаборатория Касперского» заявили, что смогли обнаружить уязвимость в операционной системе Apple macOS, которая позволяет злоумышленникам получать доступ к криптокошелькам пользователей. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу «Касперского».

В компании предупредили, что такой угрозе подвержены компьютеры под управлением macOS версии 1З.6 и выше. Отмечается, что уязвимость дает возможность маскировать вредоносный трафик, позволяя тем самым скрывать активность вирусов в системе. Для использования уязвимости злоумышленники уже создали вирус-троян.

В компании также добавили, что этот вирус зачастую вшивается в пиратские версии программ. Устанавливая такую программу, пользователь может увидеть требование ввести логин и пароль администратора — в «Касперском» напомнили, что подобные данные никогда нельзя передавать третьим лицам. Если же логин и пароль все-таки попали в руки злоумышленников, они могут получить полный контроль над устройством пользователя. Но даже в этом случае взломщики предпочитают действовать скрытно — незаметно меняют криптокошелек пользователя на фальшивый. Как только пользователь авторизуется в подставном кошельке, злоумышленники получают доступ к его криптосчетам.