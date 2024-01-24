Появилась информация о камерах iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro Max получит усовершенствованный сенсор основной камеры, вокруг которого, вероятно, будет построена рекламная кампания Apple. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на китайского инсайдера, выступающего в соцсетях под ником Digital Chat Station.

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По данным Digital Chat Station, iPhone 16 Pro Max станет «флагманом изображения», то есть новинка в значительной степени будет опираться на возможности своей новой камеры. Ею выступит 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX903 с расширенными опциями вроде 14-битного аналого-цифрового преобразователя и DCG для улучшения динамического диапазона и подавления шума.

Размер Sony IMX903 на 12% больше сенсора, который используется в iPhone 14 Pro и iPhone 15 Pro. Датчик большего размера улучшит динамический диапазон и размытие фона, а также существенно повысит эффективность камеры при слабом освещении.