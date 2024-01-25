Новая видеокамера показала мир глазами животных

Международная группа исследователей разработала камеру, которая записывает видео одновременно в видимом и ультрафиолетовом диапазоне. Обработав запись в собственном ПО, ученые получили видео, которое показывает, как ряд животных видит мир. Устройство поможет лучше понять поведение многих существ на наше планете. Исследование опубликовано в журнале PLoS Biology.

© Daniel Hanley (CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Все животные воспринимают мир по-разному — в зависимости от возможностей фоторецепторов в их глазах. Например, медоносные пчелы и некоторые птицы видят ультрафиолетовый свет, который находится за пределами человеческого восприятия. С помощью спектрофотометрии ученые могут создавать искусственные изображения, в которых кроме привычного спектра виден и ультрафиолет. Однако этот метод сложен и ограничен в возможностях.

Ученые из США, Великобритании и Канады разработали камеру, которая способна снимать движущиеся объекты при естественном освещении одновременно в видимом и ультрафиолетовом диапазонах. Новое устройство записывает видео в трех диапазонах видимого света (синем, зеленом, красном) и ультрафиолетовом диапазоне. Также исследователи создали программное обеспечение. Оно помогает обработать запись и получить видео, которое покажет мир одновременно в видимом и ультрафиолетовом диапазонах. Команда сравнила свою систему камер и ПО с традиционной спектрофотометрией. Оказалось, что новая разработка предсказывает воспринимаемые цвета с точностью более 92%.