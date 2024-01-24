Ученые заявили о прорыве, который поможет спасти почти вымерших носорогов

Исследователи из европейского научного консорциума Biorescue впервые успешно провели экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) южного белого носорога, что стало крупным прорывом и дало надежду на спасение от полного вымирания его собрата — северного белого носорога. Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на данные информагентства Agence France-Presse (AFP).

© Газета.Ru

«Мы достигли того, что считалось невозможным», — заявил руководитель проекта Томас Хильдебрандт журналистам.

По словам ученого, ЭКО южного белого носорога стало вехой на пути помощи северным белым носорогам, которых в мире осталось лишь две особи, и обе — самки.

Следующим шагом в программе разведения исследователи предпримут попытку использовать эмбрион северного белого носорога в качестве суррогата от близкородственного южного вида.

Команда намеревалась получить детенышей северного белого носорога в ближайшие 2-2,5 года, хотя этот процесс может занять больше времени. По словам Хильдебрандта, технология ЭКО потенциально может стать моделью для других видов носорогов, находящихся под угрозой исчезновения, таких как суматранский носорог в Юго-Восточной Азии.