Издание Bloomberg сообщило, что мировой ущерб от пиратства онлайн-контента составляет $ 71 млрд в год. Эксперты Торговой палаты США оценили, что данная ситуация обходится экономике страны в $ 30 млрд потерянных доходов в год и примерно в 250 тыс. рабочих мест.

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Отмечается, что финансовая модель пиратских сервисов строится на рекламе и подписках. Ко всему прочему, они предоставляют более широкий спектр выбора контента, чем легальные платформы, поскольку крадут контент сразу из нескольких источников.