Ученые раскрыли механизм бесшумного полета сов

Эксперты из Университета Тиба в Японии установили, что делает полет совы беззвучным. Известно, что крылья этих птиц не производят шума во время полета, что позволяет им точно определять местонахождение добычи и при этом оставаться незамеченными.

© Мир 24

Предыдущие исследования показали, что эта способность связана с наличием микроскопической «бахромы» на задней кромке крыльев. Она играет ключевую роль в подавлении шума, производимого движением воздуха при взмахах крыла.

В ходе новой научной работы ученые раскрыли точный механизм действия бахромы. Они сконструировали две трехмерные модели крыла совы, одну с бахромой, другую – без. Затем их испытали на скорости полета настоящей птицы.

Наблюдения помогли выявить два взаимодополняющих механизма, посредством которых бахрома влияет на поток воздуха. Так, она уменьшает колебания воздушного потока, рассеивая вихри на задней кромке. Кроме того, она снижает взаимодействие потока между перьями на концах крыльев. Эти свойства не только снижают шум, но и повышают аэродинамические свойства крыла.

Ученые отметили, что аналогичные конструкции можно в будущем использовать для создания бесшумных летательных аппаратов, ветряных турбин, пропеллеров и даже летающих автомобилей, сообщает Bioinspiration & Biomimetics.