Блогер сравнил флагманские Samsung Galaxy S24 Ultra и S23 Ultra

Автор YouTube-канала SuperSaf провел детальное сравнение двух флагманских смартфонов Samsung: Galaxy S23 Ultra и Galaxy S24 Ultra.

Он выявил ключевые отличия между этими моделями, которые могут повлиять на выбор потребителей.

Galaxy S24 Ultra оказался тоньше, короче и легче своего предшественника, но при этом чуть шире. Одним из заметных изменений стала титановая рамка новой модели вместо алюминиевой у S23 Ultra.

В области защиты Galaxy S24 Ultra превосходит своего предшественника. Оба смартфона оснащены 6.8-дюймовыми Dynamic AMOLED 2X Infinity-O экранами, но у S24 Ultra разрешение экрана выше — 3120 × 1440 пикселей против 3088 × 1440 у S23 Ultra.

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Пиковая яркость экрана S24 Ultra также значительно выше — 2600 нит против 1750 нит у S23 Ultra. Важно отметить, что экран S23 Ultra слегка изогнут, в то время как у S24 Ultra панель полностью плоская.

Сканеры отпечатков пальцев и фронтальные камеры у обоих устройств идентичны. Однако основные камеры различаются: в S24 Ultra перископ на 10 Мп с 10-кратным оптическим зумом заменен на датчик с разрешением 50 Мп с 5-кратным приближением, что обеспечивает лучшее качество снимков даже при 10-кратном зуме.

Оба смартфона работают на Android 14, но у Galaxy S24 Ultra установлена оболочка One UI 6.1, в то время как у S23 Ultra — One UI 6.0.

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Galaxy S24 Ultra также будет получать обновления в течение 7 лет, в отличие от 3 лет у S23 Ultra. В области ИИ-функций новый флагман также превосходит предшественника.

Galaxy S24 Ultra предлагается только с 12 ГБ ОЗУ, в то время как S23 Ultra также имел вариант с 8 ГБ. Оба смартфона оснащены мощными процессорами и поддерживают работу со стилусом.

Новинка звучит лучше благодаря стереодинамикам, а емкость батарей и мощность зарядки остались неизменными. Однако Galaxy S24 Ultra работает заметно дольше на одном заряде.