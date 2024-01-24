Apple выпустила обновление VisionOS до релиза Vision Pro

Apple выпустила обновление операционной системы VisionOS для гарнитуры расширенной реальности Vision Pro до выхода самого устройства. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на VisionOS-разработчика Николаса Альвареса.

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Новая прошивка получила код 1.0.1. По словам Альвареса, это первое обновление программного обеспечения для Vision Pro. Разработчик считает, что Apple, скорее всего, представит более крупное обновление в виде VisionOS 2.0 с новыми функциями на WWDC в июне 2024 года.

Чем именно отличается VisionOS 1.0.1 от VisionOS 1.0, не сообщается. Однако известно, что версия VisionOS 1.0.1 станет доступна для загрузки всем пользователям Vision Pro сразу после активации устройства.