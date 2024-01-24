В Boeing призвали поставщиков лучше затягивать болты на деталях самолетов

«Я более чем расстроен и разочарован. Я зол. Это произошло с авиакомпанией Alaska Airlines. Это случилось с нашими клиентами, с нашим персоналом. И мой вопрос к Boeing заключается в том, что они собираются делать для улучшения своих собственных программ качества,» — сказал он в интервью NBC News.